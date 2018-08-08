Ordu'daki Sel
Ordu Valiliği, Samsun-Ordu karayolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.
Ordu Valiliği, Samsun-Ordu karayolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsünde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ordu karayolunda, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince teknik inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.
İnceleme sonucu ulaşımın karayolu üzerinde bulunan diğer köprü üzerinden çift taraflı ve kontrollü olarak sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aşırı yağışlar sonucu oluşan hasar ve olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalar, tüm imkanlar seferber edilmek suretiyle Valiliğimiz koordinasyonunda sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."
Sahil Güvenlik mahsur kalanları kurtardı
Sahil Güvenlik Komutanlığı da mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Bazı kişiler, Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı.
Son Dakika! Sel Felaketi Nedeniyle Ordu'ya Giden Süleyman Soylu: Tüm Maddi Kayıplar Hükümetimiz Tarafından Karşılanacak
Son Dakika! Ordu'daki Sel Felaketinin Ardından Başkan Erdoğan'dan İlk Açıklama: Tüm İmkanlar Seferber Edilecek