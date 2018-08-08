Ordu'daki Sel

Ordu Valiliği, Samsun-Ordu karayolunun kontrollü olarak ulaşıma açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesinin Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsünde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ordu karayolunda, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince teknik inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

İnceleme sonucu ulaşımın karayolu üzerinde bulunan diğer köprü üzerinden çift taraflı ve kontrollü olarak sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşırı yağışlar sonucu oluşan hasar ve olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalar, tüm imkanlar seferber edilmek suretiyle Valiliğimiz koordinasyonunda sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Sahil Güvenlik mahsur kalanları kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı da mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına destek verdi. Bazı kişiler, Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı.