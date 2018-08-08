Ordu'daki Sel

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yaşanan sel felaketi nedeniyle Ordu'ya 5 kişilik ekip gönderildi.

İl AFAD Müdürü Nazif Ekici AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da yaşanan sel felaketinin ardından çalışmalara destek olması için 5 kişilik ekibi ve Zodyak botunu Ordu'ya gitmek üzere yola çıkardıklarını söyledi.

Ekinci, yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Ordu'da meydana gelen sel felaketi ile ilgili ilimizden de 5 kişilik ekip, arama kurtarma ekibi ekipmanları ile Ordu'ya gitti. Orada çalışmalara yardımcı olacaklar." dedi.