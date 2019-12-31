Ordu'daki sahte rapor operasyonuna 3 tutuklama

31.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:30

Ordu'da, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere 'usulsüz engelli raporu' düzenledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyon sonucu adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı vatandaşlara usulsüz engelli raporu verildiği öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon sonucunda, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenledikleri gerekçesiyle geçen günlerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu, aralarında bir doktorun da bulunduğu toplam 34 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.



Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, toplamda 20 kişi de dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrolle serbest, 6'sı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İHA