Ordu'daki sağanak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, aşırı yağışlar sonucu bölgede mahallelerin bağlantı yollarında heyelanlar ve su taşkınları meydana geldiğini, tüm ekiplerle bölgeye konuşlandıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu ve çevre illerde önceki akşamdan itibaren etkili olan yağışların, bölgede sel ve heyelana sebep olduğu belirtildi.

Son 4 gündür devam eden kuvvetli sağanağın, Ünye, Çaybaşı ve İkizce havzasında etkili olduğu vurgulanan açıklamada, "Yağışlar sonucu ortaya çıkan su taşkınları ve heyelanlar, konut ve iş yerlerinde su baskınlarına, altyapı ve yollarda hasarlara yol açtı. Yağışların en çok hasara yol açtığı İkizce ilçesinde metrekareye 190 kilogram, Çaybaşı ilçesinde 71 kilogram yağış düştü. Yağışlarda yerleşim ünitelerine ulaşımı sağlayan yollarda heyelan sebebiyle göçmeler yaşandı." ifadeleri kullanıldı.

Bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintilerinin olduğu aktarılan açıklamada, YEDAŞ ekiplerinin elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede trafo onarımlarını sürdürdüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipmanlarıyla hasar görülen alanlarda yoğun çalışma sergilediği kaydedildi.

Açıklamada, İkizce ilçesindeki bazı mahalle yollarında heyelan olduğu; ekiplerin, bu yollarda yoğun tempoyla temizlik yaptığı aktarıldı.

Kuvvetli yağışlarda İkizce'nin Dumantepe Mahallesi'nde sel sularına maruz kalan bir evin kullanılmaz hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, "Ünye ilçesinde Hanyanı, Yavi, Çatak, Erenyurt, Yenikent ve Üçpınar Mahallelerinde meydana gelen heyelanlar sebebiyle yol açma çalışmaları gün boyu sürdü. Sel, su taşkını ve heyelan sebebiyle bazı içme suyu şebeke hatlarındaki arızaların giderilmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri yoğun çalışma sergiledi." bilgisi paylaşıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, konuyla ilgili Genel Sekreter Coşkun Alp, Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın ve diğer tüm birimleri bölgeye gönderdiği anlatılan açıklamada, tüm birim ve ekipmanları ile bölgeye konuşlanan Büyükşehir Belediyesinin, doğal afetin en az zararla atlatılması için yoğun çalışma sergilediğinin altı çizildi.

Bölgede çalışmaları denetleyen Alp de şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar sonucu bölgede mahallelerin bağlantı yollarında heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi. Şu an tüm ekiplerimizle bölgeye konuşlanmış durumdayız. Hasar gören yolların temizliği sürüyor. Kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açacağız. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan tek temennimiz dere yataklarına ev yapmamasıdır."

