Ordu'daki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan sanıkların yargılandığı davada karar Ordu'nun Ünye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 14 sanıktan 10'u tahliye edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 14 sanıktan 10'u tahliye edildi.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "nitelikli tehdit", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından 14'ü tutuklu 46 sanıkla avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ö.O.,Ö.G., A.T. ve S.O. isimli kişilerin tutukluluk hallerinin devamına, diğer 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Öte yandan adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 2 Eylül 2019 tarihinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14'ü tutuklu 46 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA