Ordu'daki Makbule Sarı cinayeti faillerinin yargılanmasına başlandı

Ordu'da, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde evinde ölü bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın öldürülmesine ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Fatsa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz, müştekiler ile avukatlar katıldı.

Sanık Uluz, dayısı olan diğer sanıkla olaydan önce ormanda çalıştıklarını söyledi.

Dayısının "Aksaray'a inşaata çalışmaya gideceğiz" demesi üzerine Fatsa'ya otogara gittiğini anlatan Uluz, dayısının ise bir gün sonra otogara geldiğini ve bir hafta kendisini oyaladığını savundu.

Kiraladıkları araçla gezdiklerini ve sonrasında dayısının hırsızlık amaçlı bir yere gideceklerini anlattığını dile getiren Uluz, şöyle konuştu:

"Bana olan bütün borçlarını da sileceğim' dedi. Araçta bana eldiven verdi. Bahçelerden giderek yaşlı teyzenin evinin önüne geldik. Dayımın elinde fındık odunu vardı. Eve gireceğimizi söyleyince onu vazgeçirmeye çalıştım. Kapıda ayakkabı çok olduğunu ve tek kişi yaşamadığını söyledim. 'Buraları benden daha mı iyi biliyorsun' dedi. Benden kapıya vurmamı istedi ve kendisinin de odunla vuracağını söyledi. Ben de yaşlı kadına odunla vurulmayacağını ilettim."

Uluz, kapıyı çalarak, "ben ormancıyım" dediğini ve kadının gece vakti olduğu için kapıyı açmak istemediğini, daha sonra kapıyı açtığını aktardı.

30 saniye durduğunu ve dayısının kendisine sürekli "vur" dediğini ileri süren Uluz, şu ifadeleri kullandı:

"Orta şiddetle elimin iç kısmıyla ensesine vurdum. Teyze de bağırdı. Dayım içeri sürükledi ve ağzını, ellerini, ayaklarını bağladı. Bir odada 600 lira buldu ve bana 'bunun için her şey' dedi. O sırada da kapıyı, pencereyi ve televizyonu kapattı. Üstüne çıktı, ayaklarıyla da vurdu. Siyah elektrik bandıyla elleri, ayaklarını ve ağzını bantladı. Kadın elektrik çarpmış gibi çırpınıyordu. Çarşafla da elini ayağını bağladı."

Dayısının evden televizyon, çuvalla fındık ve cep telefonu aldığını beliren Uluz, yolda çalan cep telefonu ile kullandıkları eldivenleri de ormanlık alana attıklarını kaydetti.

Ertesi gün dayısının isteği üzerine sattığı fındıktan aldığı 1023 lirayı kendisine verdiğini dile getiren Uluz, içine girdiği olaydan dolayı çok pişman olduğunu söyledi.

Uluz, evden aldıkları parayla Ordu'ya masaj yaptırmaya gittiklerini ancak parayı yatırdıkları kişinin kendilerini dolandırdığını düşünmeleri üzerine masaj yapan yere gitmediklerini öne sürdü.

Sanık Görgülü: "Kadına 'hakkını helal et' dedim"

Hayrettin Görgülü ise Fatsa'da beraber tutukları evde kaldıklarını, Serkan'ın sıfır aldığı televizyonu sattığını ve o parayla araç kiraladıklarını söyledi.

Gezmek için Korgan'a gittiklerini ve Serkan'ın yolda konuyu açtığını ifade eden Görgülü, "Orada bir teyze var, onun parası da var. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın' dedi. Kapıya vurduk. Kapıyı açan teyzenin ensesine vurdu ve içeri götürdü. Ayaklarıyla vurmaya başladı. Evi aramamı istedi, bulduğum 500 lirayı ona verdim. Odada onu çarşafla nasıl bağladı görmedim. Kadına 'hakkını helal et' dedim." diye konuştu.

Serkan Uluz'un evden aldığı fındığı sattığını, televizyonu ise kırıp çöpe attığını ileri süren Görgülü, Serkan'ın Aksaray'a, kendisinin de evine gittiğini belirtti.

Sanık, önceki ifadeleriyle şimdikinin çelişkili olduğunun belirtilmesi üzerine, "Ona, 'elini ayağını bağlayalım' demedim. Pişmanım, yapmadım, yapmak istemedim." dedi.

Mahkeme başkanının, "İkinize göre de ikiniz yapmadınız. Hanginiz yaptınız?" sorusu üzerine Görgülü, "Ben yapmadım, Serkan yaptı." yanıtını verdi.

"Müştekiler: "Annemiz nefes almıyorsa onlar da nefes almasın"

Müştekiler, şikayetçi olduklarını dile getirerek, "Annemiz nefes almıyorsa onlar da nefes almasın. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Savcı mütalaasında, sanıkların kasten adam öldürme suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, talep üzerine Görgülü'nün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Samsun'daki ilgili hastaneye sevk edilmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamını karar vererek, duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

Öte yandan, maktulün yakınları, güvenlik önlemleri altında cezaevine götürülen sanıkların bulunduğu aracı yumrukladı.

Makbule Sarı'yı Korgan ilçesi Sarıalıç Mahallesi'ndeki evinde 14 Kasım 2020'de öldürdükleri iddiasıyla Hayrettin Görgülü ve Serkan Uluz tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli