Ordu'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kamyonetin otomobile çarpması sonucu yaralanan Esra Aşık, hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Aşık'ın, Trabzon'da bankacılık yaptığı öğrenildi.
Atatürk Bulvarı'nda 24 Ocak'ta Yavuz A. yönetimindeki 61 ABK 558 plakalı kamyonet, Adem Tel idaresindeki 34 AEC 991 otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Esra Aşık ve Ali Kemal Şahin yaralanmıştı.