Ordu'daki katı atık bertaraf tesisinde gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

04.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:54

Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan arbedeye ilişkin gözaltına alınan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçeye bağlı İlküvez Mahallesi Göksu mevkisinde, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait katı atık bertaraf tesisine çöp dökülmesine tepki gösteren vatandaşlar, bir süredir tesis önündeki bekleyişini sürdürüyor.



Tesisin dengeleme havuzunda biriken ve taşma noktasına gelen sızıntı suyun tahliyesi için bölgeye vidanjörler getirildi.



Araçların tesise girişini engellemek isteyen vatandaşlar ile jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı.



Arbedenin ardından 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay sonrası tesis çevresinde güvenlik önlemlerini artıran jandarma, bölgeye giden yol üzerine bariyer yerleştirilerek sivil araçların geçişine izin vermiyor.

Tesisteki suyun, vidanjörler tarafından tahliye edilme işlemi ise devam ediyor.

Çaybaşı Kaymakamlığına vekalet eden Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de tesisteki çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA