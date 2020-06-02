Ordu'daki gökdelenlerden geriye moloz yığını kaldı
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Ordu'daki gökdelenlerden geriye moloz yığını kaldı

Ordu'da kumsal ve eski mezarlık üzerine inşa edilen 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı tamamlandı.

Ordu'daki gökdelenlerden geriye moloz yığını kaldı
02.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:33

Ordu'da kumsal ve eski mezarlık üzerine inşa edilen 3 bloklu gökdelenlerin yıkımı tamamlandı. 3 ayı aşkın süredir yıkımı devam binalardan geriye ise moloz yığınları kaldı.

2018 yılı Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan, belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verilmişti. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'nci kata kadar ulaşılırken, mahalle sakinleri 1700 imza toplayarak karşı çıkmıştı. 200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu binalar için yıkım kararı verilmişti.

Vatandaşların yıkılması için imza topladığı gökdelenler, yaklaşık 3 ayı aşkındır devam eden çalışmalarda sona gelindi. 12'şer katlı 2 blokun tamamen yıkıldığı alanda ise geriye kalan moloz yığınları havadan görüntülendi.

"Bu yıkımın kararını her yiğit veremezdi"

Kirazlimanı Mahalle Muhtarı Fikret Güneytepe ise 'vicdanları yaralayan proje' olarak adlandırdığı binalarının yıkım kararında destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek, "Bu yıkımın kararını her yiğit vermezdi. Yıkım artık tamamlandı. Bundan sonra halkın talebi doğrultusunda şehirden halkın gelip, burada yararlanabileceği sosyal tesis beklentimiz var. Burası tamamen yeşil alandı. Burada tarihi cami ve eski mezarlar vardı, onların hepsi tarih oldu ve hafriyatla birlikte kaybolmuştu. Halkımız burayı sosyal tesis olarak talep ediyor. Verilen bu karar da halk tarafından alkışlandı" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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