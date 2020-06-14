Ordu'daki göçükten acı haber: 1 işçinin cesedine ulaşıldı Ordu'daki göçükten acı haber: 1 işçinin cesedine ulaşıldı Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedine ulaşıldı.

Ordu'daki göçükten acı haber: 1 işçinin cesedine ulaşıldı

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte bir işçinin cesedine ulaşıldı.

Ulubey yolu üzerinde bir otel inşaatında akşam saatlerinde beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkartılan işçiler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

Ekipler inşaat alanında bir işçinin cesedine ulaştı. Göçükten çıkarılan ceset, hastane morguna kaldırıldı. İşçinin isminin Raif Baş olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA