Ordu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ebru Güleç, tutuksuz yargılanan O.U. ile yakınları ve avukatları katıldı.



Ev hanımı Güleç, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.



Bylock kullandığı iddiasıyla yargılanan eski sağlık görevlisi O.U. ise önceki savunmalarına iştirak ederek beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, Güleç'e ByLock kullandığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Heyet, söz konusu programı aynı Wi-Fi üzerinden başka şahsın kullandığının tespit edilmesi üzerine O.U'nun beraatine karar verdi.