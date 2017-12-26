Ordu'daki Fetö/pdy Davası

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.



Tutuklu sanık E.S, bir tanığın, kendisini sohbetlerde konuşmacı olarak katılırken gördüğüne ilişkin beyanının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.



Sanıklardan S.Ç. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, önceki beyanlarını yineledi.



Tutuklu M.G. de ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında programı kullanmadığına dair yazının gelmesiyle ilgili, daha önceden söz konusu uygulamayı kullanmadığını belirttiğini söyledi.



Tutuksuz yargılanan E.G. ise beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, ByLock kullandığı gerekçesiyle S.Ç'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre nedeniyle S.Ç'nin hükmen tahliyesi, diğer sanıkların ise mevcut durumunun devamını kararlaştırdı.