Ordu'daki Fetö/pdy Davası

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.



Tutuklu sanık E.D. savunmasında, hakkındaki "ByLock" görüşme tutanağının doğru olmadığını ileri sürdü.



Tutuklu sanıklardan H.A. ise örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını iddia etti.



H.A, söz konusu programa ilişkin dökümde yer alan "10 yıl içinde hizmetten başka güç kalmayacak." şeklindeki yazışmayı hatırlamadığını savundu.



"ByLock" görüşme tutanağında belirtilen kullanıcı adının kendisine sorulması üzerine H.A, "Okunan kullanıcı adını mail adresimde kullanıyorum. ByLock'u indirmeye çalıştım ancak giriş yapamadım. Dolayısıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) gelen yazıyı kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.



Meslekten ihraç edilen eski polis M.G. de yapıyla herhangi bir bağlantısının olmadığını, hakkındaki "ByLock" tespiti ve tutanağının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.



Tutuklu sanıklar E.K, S.Ç, İ.A.A, A.T, B.Ç. ile tutuksuz yargılanan H.T. önceki savunmalarını yineledi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İ.A.A. ile A.T'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.