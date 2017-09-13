Ordu'daki Fetö/pdy Davası

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.



Tutuklu sanık F.D, savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığını daha önceden söylediğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.



Örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen tutuklu E.K. ise hakkındaki Bylock görüşme tutanağının doğru olmadığını öne sürdü.



"Emniyet abisi" olduğu iddia edilen tutuklu eski katip H.A. da "Bylock" isimli programı kullanmadığını ve geçimini sağlamak amacıyla yapıyla ilgili kurumlarda çalıştığını savundu.



Tutuklu sanıklar Ş.Y, M.P, R.A, M.G, A.A, A.A, H.H. ve S.A. da haklarındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek tahliyelerini istedi.



Tutuksuz yargılanan E.G. de beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, E.K'ya örgütün "mahrem imamı" olduğu ve "Bylock" kullandığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay, H.A'ya da "emniyet abisi" ve "Bylock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası verdi.



Hayat, diğer sanıkların da bulundukları halin devamında karar kılarak duruşmayı erteledi.