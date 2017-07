Ordu'daki Fetö/pdy Davaları

Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sağlıkçı E.T'nin yargılanmasına başlandı.



Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık E.T. ile avukatı katıldı.



E.T, savunmasında, söz konusu yapının "örgüt" olduğunu birçok insan gibi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öğrendiğini ileri sürdü.



Üniversiteye hazırlandığı dönemde FEM Dershanesi'ne gittiğini anlatan E.T, Yeditepe Üniversitesinde okurken 1,5 yıl yapıya ait yurtta kaldığını ve sonrasında Atatürk Üniversitesine yatay geçiş yaptığını ve orada kendisine ait evde kaldığını belirtti.



E.T, mezuniyetinin ardından Ordu'da eczane açtığını, iş yerine gelen ve adının "Yıldız" olduğunu söyleyen kadının kendisini sohbet toplantılarına davet ettiğini aktardı.



Cüzdanında 7 adet "1 dolar" bulunması



Gözaltına alınmadan önce yurt dışından yeni geldiğini ve çantasında arama yapıldığını dile getiren E.T, "Cüzdanımdan 7 adet 1 dolar vardı. 1 doların yanında 5 ve 10 dolar da vardı. 4 dolar, havalimanında çocuğuma aldığım çikolatanın karşılığı olarak verdiğim 20 doların üstü. Diğer 3 dolar da yine alışveriş sırasında harcadığım tutarın kaşılığında verilmişti." iddiasında bulundu.



Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"un telefonuna indirildiği kabul eden E.T, söz konusu programı kullanmadığını öne sürdü.



Ünye ilçesinde sağlıkçıların ablası konumundaki "Yıldız" adlı kadının kendileriyle ilgilendiğini vurgulayan E.T, bu kişinin aynı soruşturma kapsamında firari durumda olduğunu ve arandığını ifade etti.



"ByLock'u sağlık sorumlusu kurdu"



Sağlıkçı sorumlusunun evinde sohbet toplantısına katıldığını belirten E.T, şu ifadeleri kullandı:



"Burada sohbet bitiminde çay içiyorduk ve o sırada Yıldız, bu programı 'google play'den indirdi. Ben bunun WhatsApp gibi program olduğunu sandım. İndirme tarihi de 2015 yılları sonuydu. O esnada programda kullanıcı adı ve şifre oluşturulamadı. Bir süre sonra eşim kendi kullanıcı adı ve şifresiyle açabildi ancak ben bu programı kullanmadım."



Sanık, eczanesine gelen çok sayıda kişiye yardımda bulunduğunu ancak "himmet" adı altında para vermediğini savundu.



Uganda'ya kaçan eşine boşanma davası açtı



Terör örgütü olduğu düşüncesiyle yapı içerisinde bulunmadığını iddia eden E.T, katıldığı sohbetlerde dini konular işlendiğini ve aralarında bulunduğu için çok pişman olduğunu dile getirdi.



Hakkında FETÖ/PDY soruşturması doğrultusunda arama kararı bulunan eşinin Uganda'ya kaçtığını söyledi.



Sanık avukatı Tevfik Karabulut ise sanığın yurda dönmesini istediği eşinin gelmediğini ve bu nedenle de müvekkilinin eşine boşanma davası açtığını kaydetti.



Mahkeme heyeti, sanığın imza atma yükümlüğünü kaldırarak bulunduğu halin devamına karar verdi.



12 sanığın yargılandığı dava



Aynı mahkemede 1'i tutuklu 12 sanık ise ikinci kez hakim karşısına çıktı.



Tutuklu sanık A.İ, hakkında "ByLock" kullandığı tespitini reddederek, tahliyesini talep etti.



Önceki savunmalarına iştirak eden diğer sanıklar ise beraatlarını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların bulundukları hallerin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.