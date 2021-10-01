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Ordu'daki FETÖ operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'daki FETÖ operasyonunda 2 kişi daha tutuklandı

Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltında bulunan ve bugün adliyeye sevk edilen 2 kişi daha tutuklandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyon kapsamında gözaltında bulunan ve bugün adliyeye sevk edilen 2 kişi daha tutuklandı.

FETÖ/PDY'nin Ordu'daki yeni yapılanmasına yönelik olarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında örgüte büyük darbe vuruldu. 16'sı KHK'larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olan 43 kişi ilk etapta gözaltına alındı, sonrasında ise bir kişinin daha gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 44'e yükseldi.

27 Eylül Pazartesi günü, emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece operasyon kapsamında toplamda 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş oldu. - ORDU

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