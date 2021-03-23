Ordu'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde kentsel dönüş kapsamında boşaltılmasına karar verilen bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen ve durumu iyi olduğu öğrenilen kişi, tedbir amacıyla Kumru Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay