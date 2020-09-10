Ordu'daki cinayet davasında yargılanan sanık, Kovid-19 karantinası nedeniyle duruşmaya katılmadı
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Ordu'daki cinayet davasında yargılanan sanık, Kovid-19 karantinası nedeniyle duruşmaya katılmadı

Ordu'da 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü ve gasp iddiasıyla ilgili hakkında 6 dosya hazırlanan, Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin yargılanmasına başlanan tutuklu sanık, Kovid-19 nedeniyle cezaevinde karantinada olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Ordu'daki cinayet davasında yargılanan sanık, Kovid-19 karantinası nedeniyle duruşmaya katılmadı
10.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:44

Ordu'da 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü ve gasp iddiasıyla ilgili hakkında 6 dosya hazırlanan, Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin yargılanmasına başlanan tutuklu sanık, Kovid-19 nedeniyle cezaevinde karantinada olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Akkuş ilçesinde 2018'de "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği gerekçesiyle Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin davada yargılanmasına başlandı.

Sanık Mehmet Ali Ç'nin "yangın çıkartmak suretiyle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya Elazığ'da tutuklu bulunan ve yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan sanık katılmadı.

Salonda hazır bulunan sanık avukatı, daha sonra savunma yapacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.

Olaylarla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakıldı, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlandı.

Kaynak: AA

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