Ordu'daki Çambaşı Yaylası'nın cazibesi artırıldı
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Ordu'daki Çambaşı Yaylası'nın cazibesi artırıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda, 62 binada cephe iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Ordu'daki Çambaşı Yaylası'nın cazibesi artırıldı
17.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:07

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda, 62 binada cephe iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nın bölge için son derece önemli bir turizm destinasyon alanı olduğunu belirtti.

72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye'nin en geniş yaylalarından olan Çambaşı'nda, 62 binanın dış cephesini iyileştirerek yaylanın güzelliğine güzellik katan bir görünüm sağladıklarını vurgulayan Güler, "Turizmde iddiamızı sürdürüyoruz. Bu nedenle Ordu'ya geldiğinde turistlerin ilk uğramak istediği yerlerden biri olan Çambaşı Yaylamızın da çehresini değiştirdik." ifadesini kullandı.

Güler, yapılan çalışmadan esnaf ve ziyarete giden vatandaşların oldukça memnun olduğuna işaret ederek, "Daha düzenli bir görünüme kavuşan yayla merkezine araç girişini de kapattık. Böylece ziyaretçilerimiz rahatlıkla gezip alışverişini yapabiliyor. İlimizin güzelliğini gün yüzüne çıkararak tanıtımına katkı sunan her türlü çalışmanın gayreti içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Eyüp Elevli
Eyüp Elevli
AA Editörü
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