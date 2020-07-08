Ordu'daki Boztepe'de yamaç paraşütü uçuşları yeniden başladı Ordu'nun gözde turizm mekanlarından Boztepe'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından, yamaç paraşütü uçuşlarına yeniden başlandı.

Ordu'nun gözde turizm mekanlarından Boztepe'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından, yamaç paraşütü uçuşlarına yeniden başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe'de gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına Kovid-19 salgını nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Alınan güvenlik tedbirleri sonrası parkurun uçuşlara tekrar açıldığı vurgulanan açıklamada, ilk deneme uçuşunu ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ve Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz'ın gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şişman, kentte bu sporun daha da geniş kitleler tarafından yapılması için çalışma gerçekleştireceklerini belirtti.

Şişman, ilk iş olarak deforme olmuş ve kente yakışmayan pist alanında yenileme çalışması başlattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplamda 250 metrekare olan pist alanını sil baştan daha modern hale getireceğiz. Bunun haricinde zemin üstüne doğal doku ile uyumlu yeşil kauçuk kaplama yapacağız. 10 gün içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışma ile yerli ve yabancı turistlerimize daha iyi hizmet ederek ilimize yakışır bir alanın kazandırılmasını sağlayacağız."

Suyabatmaz da Ordu'yu 12 ay yaşanır ve seyahat edilebilir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu bağlamda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in liderliğinde ilimiz turizmini daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarımızı her alanda yürütüyoruz. Bunun bir örneğini de burada görmüş olduk. Büyükşehir dokunuşu ile yamaç paraşütü artık ilimizde daha farklı noktaya gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, yapılacak pist ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Ordu'nun önemli turizm noktalarından biri Boztepe'ye turist ziyaretinin artmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA