Ordu'da ziynet eşyaları çalan hırsızlar yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir ikametten ziynet eşyaları ve döviz çalan hırsızlar, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı Mahallesi'nde bulunan bir ikamette hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konula ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği düşünülen B.K. ve T.K. isimli şahıslar, polis ekiplerince kaldıkları bir otelde yakalandı. Şahısların, ikametlerinde ve kaldıkları otelde yapılan aramalarda ise bir çift Reşat altın küpe, bir tek Reşat altın küpe, 2 adet yarım altın, 7 adet gram altın, bir adet yüzük, bir adet 5 gramlık altın, 9 adet çeyrek altın, 500 TL nakit para ile 695 euro para ile birlikte suçta kullanılan eldiven ile tornavidayı da ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı