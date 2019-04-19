Ordu'da Zirai Don Uyarısı
Meteorolojiden Ordu için zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden Ordu için zirai don uyarısında bulunuldu.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik verilere yer verildi.
Açıklamada, "20 Nisan Cumartesi gününden 23 Nisan Salı sabahına kadar bölgemizin yüksek rakımlı yerlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Don riski nedeniyle başta tarımsal faaliyetle uğraşan çiftçilerimiz olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınarak hazırlıklı olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA