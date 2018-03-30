Ordu'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Giresun yönüne gitmekte olan M.K. yönetimindeki 06 FT 09 plakalı kamyon, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda V.C. idaresindeki 52 DY 063 plakalı öğrenci minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs de önünde seyreden Ş.Y'nin kullandığı 52 LC 747 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, minibüste bulunan 2 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren öğrencilerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.