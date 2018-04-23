Ordu'da Zincirleme Trafik Kazası: 12 Yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Ordu istikametinden Samsun yönüne giden özel bir taşıma firmasına ait Ersin Güler yönetimindeki 52 LG 105 plakalı servis minibüsü, aynı yöndeki Sezai Karaca idaresindeki 52 D 5025 plakalı dolmuşa arkadan çarptı.
Dolmuş daha sonra kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Kemal Okuyan'ın kullandığı 52 LA 880 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerden Ersin Güler ile dolmuşta bulunan Aynur Aşık, Melike Çankaya, Hicret Çiçek, Tansu Akıncı, Hamide Yıldız, Tuğba Uyar, Berat Melik Uyar, Gizem Varol, Abdullah Kuşcu, Nilay Suna Yılmaz ve Gürcü uyruklu Türk vatandaşı Darızhan Intskırvelı yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Ersin Güler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.