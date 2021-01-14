Son dakika haber | Ordu'da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber | Ordu'da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı

14.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:56
Son dakika haber | Ordu'da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri: ORDU'nun Fatsa ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 otomobil yandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 otomobil yandı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaraladı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil ve bir cip yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan ikisi alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçları söndürürken, yaralı olan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yanan otomobillerden birinde henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber | Ordu'da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Ordu'da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Ordu'da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Ordu'da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber | Ordu'da zincirleme kazada, 2 otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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