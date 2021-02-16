Ordu'da yüz yüze eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi
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Ordu'da yüz yüze eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi

16.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:07
Ordu'da yüz yüze eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Çatalpınar ilçesinde ise yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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