Ordu'da yumurta üretimi artıyor

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilde serbest sistem ve organik yumurta üretimi yapan işletmelerde bulunan yaklaşık 115 bin tavuktan günlük 101 bin adet yumurtanın üretildiğini belirtti.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilde serbest sistem ve organik yumurta üretimi yapan işletmelerde bulunan yaklaşık 115 bin tavuktan günlük 101 bin adet yumurtanın üretildiğini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da fındık üreticilerine ek gelir sağlanması amacıyla Serbest Sistem ve Organik Yumurta Tavukçuluğu ile ilgili çalışmaların ilk olarak 2014 yılında başladığını söyledi.

2014 yılında "Doğu Karadeniz Bölgesinde Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında ilk yıl 38 adet işletme kurulduğu bilgisini veren Yılmaz, "Projenin ikinci yılında işletme sayısı 72'ye ulaşmıştır. Bu işletmelerden bir kısmı 2016 yılında organik yumurta tavukçuluğuna geçiş yapmış ve halen 34 işletmemizde organik üretim devam etmektedir." diye konuştu.

Projenin başlangıcından bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının sağladığı kaynaklarla üreticilere verilen desteğin sürekli arttığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İşletme sayısı 127'ye ulaşmıştır. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilk olarak Ordu Yumurta Üreticileri Birliği kurulmuş, daha sonra yem ve yarka maliyetinin düşürülmesi amacıyla Yem Fabrikası ve Yarka Üretim Tesisi, ayrıca üretilen yumurtaların paketlenmesi amacıyla da Yumurta Paketleme Tesisi DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi kaynaklarıyla kurulmuş ve üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bugün bu tesisler kiralanmak suretiyle Ordu Yumurta Üreticileri Birliği tarafından işletilmektedir."

"115 bin tavuktan günlük 101 bin adet yumurta üretiliyor"

Yılmaz, il genelindeki yumurta üretim miktarına ilişkin bilgi verirken, "İlimizde, serbest sistem ve organik yumurta üretimi yapan işletmelerimizde bulunan yaklaşık 115 bin tavuktan günlük 101 bin adet yumurta üretilmekte olup, üreticiler yumurtalarını hem kendi imkanlarıyla hem de birlik üzerinden il içi ve il dışına pazarlayarak tüketicilerimizle buluşturmaktadır." dedi.

Kemal Yılmaz, Ordu'da üretilen yumurtaların kısa süre içinde birlik tarafından Dubai'ye ihracatının sağlanacağını dile getirerek, bunun son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Ordu'da yumurta sektörünün ilin ekonomisine yıllık 30 milyon lira katkı sağlayan bir sektör haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay