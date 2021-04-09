Ordu'da yüksekten düşerek yaralanan karaca tedavi altına alındı
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Ordu'da yüksekten düşerek yaralanan karaca tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da yüksekten düşerek yaralanan karaca tedavi altına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boztepe mevkiinde karaca, yüksekten seyir halindeki aracın üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaralı olduğu tespit edilen karaca, ekiplerce Altınordu Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Veterinerler tarafından gerekli kontrolleri yapılan karaca, burada koruma altına alındı.

Karacanın sağlık durumunun iyi olduğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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