Ordu'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
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Ordu'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı

Ordu'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da evinin yan tarafında bulunan kamelyanın çatısında çalıştığı esnada düşen ve ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ordu'da evinin yan tarafında bulunan kamelyanın çatısında çalıştığı esnada düşen ve ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer İkiz (58), kahvaltı hazırladıktan sonra evinin yan tarafından bulunan kamelyanın çatısında onarım işlerine başladı. Bir süre burada çalışan İkiz, sonrasında ise dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin bağırma seslerini duyup, durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı şahsı alarak Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Yaralı şahsın hastanede tedavisi sürerken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Ordu'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
Ordu'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
Ordu'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
Ordu'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı
Ordu'da yüksekten düşen bir kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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