Ordu'da yük asansörü boşluğundan düşen kişi yaralandı
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Ordu'da yük asansörü boşluğundan düşen kişi yaralandı

Ordu'da yük asansörü boşluğundan düşen kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın giriş katında yük asansörü boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın giriş katında yük asansörü boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında kendisine ait depoda olan iş yeri sahibi Sezgin Balcı (61), dengesini kaybederek yük asansörü boşluğundan bodrum katına düştü.

Depodaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Balcı'yı bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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