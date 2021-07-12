Ordu'da yük asansörü boşluğundan düşen kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın giriş katında yük asansörü boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir binanın giriş katında yük asansörü boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında kendisine ait depoda olan iş yeri sahibi Sezgin Balcı (61), dengesini kaybederek yük asansörü boşluğundan bodrum katına düştü.

Depodaki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Balcı'yı bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Balcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk