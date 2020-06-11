Ordu'da Yöresel Ürünler ve El Sanatları Pazarı genişletiliyor Ordu'nun doğal ve el emeği ürünlerinin tanıtılması amacıyla hizmete sunulan pazar genişletiliyor.

Ordu'nun doğal ve el emeği ürünlerinin tanıtılması amacıyla hizmete sunulan pazar genişletiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, üretici ve tüketicinin aracısız buluşması için Altınordu ilçesi teleferik alt istasyonunun bulunduğu alanda Yöresel Ürünler ve El Sanatları Pazarı'nın açıldığını anımsatıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in seçim vaatlerinden biri olan ve kısa sürede hayata geçirilen 16 ahşap satış biriminin bulunduğu alana 12 satış biriminin daha ilave edileceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güler, şehirle özdeşleşen ve kente has ürünlerin olduğu pazarda ikinci kısım yapım çalışmasına başladıklarını belirtti.

Güler, 4 adet 10 metrekare, 8 adet de 5 metrekare olmak üzere 12 adet daha satış büfesi inşa edeceklerini aktararak, "Ekiplerimiz proje kapsamında alanda çalışmalara başladı. Yerli ve yabancı turistler organik ürünleri, ilimize özgü el emeği göz nuru sanat eserlerini ve hediyelik eşyaları buradan temin edebilecek. Bu sayede hem Ordu ekonomisine hem de turizm şehri olan ilimizin tanınırlığına katkı sunmuş olacağız." ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: AA