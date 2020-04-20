Ordu'da yolları boş bulan 521 sürücüye hız sınırını aşmaktan ceza Ordu'da son bir hafta içerisinde 128 araca kırmızı ışık, 521 araç sürücüsüne de hız sınırını ihlal suçlarından ceza uygulandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde 128 araca kırmızı ışık, 521 araç sürücüsüne de hız sınırını ihlal suçlarından ceza uygulandı.

13-20 Nisan 2020 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 16 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 128 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 521 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 63 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı.

Yapılan denetimlerde ayrıca 20 araç trafikte men edilirken 21 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İHA