Ordu'da yollara kale gibi koruma
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Ordu'da yollara kale gibi koruma

15.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:51
Ordu'da yollara kale gibi koruma

Ordu'nun zor coğrafi şartlarına rağmen en uzak mahallelere kadar ulaşım hizmeti götüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, taş duvar ve perde duvar gibi sanat yapılarıyla da yaptığı yolların ömrünü uzatıyor.

Ordu'nun zor coğrafi şartlarına rağmen en uzak mahallelere kadar ulaşım hizmeti götüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, taş duvar ve perde duvar gibi sanat yapılarıyla da yaptığı yolların ömrünü uzatıyor.

Ordu'da, ulaşımla ilgili yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplam 27 bin 318 kilometrelik yol ağıyla, Türkiye'nin en uzun kırsal yol ağına sahip olan ilde, asfalt ve beton yol çalışmalarında seferberlik yaşanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, yolların ömrünü uzatmak, halkın konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamak amacıyla yaptığı asfalt ve beton yolları duvar imalatları ile koruma altına alıyor.

110 ayrı noktada 32 bin 105 m3 duvar yapıldı

Dik ve engebeli olan arazi şartlarının olduğu bölgelerde, özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymalarının ulaşım hizmetlerini aksatmaması için yolların kenarlarına taş duvar ve betonarme duvarlar inşa ediliyor. 19 ilçede, 110 ayrı noktada şimdiye kadar 32 bin 105 m3 taş duvar çalışması yapıldı.

Vatandaşlar memnun

Yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, "Bu tür yolları ve yapıları başka illerde görürdük. Şimdi bu kaliteli yollar ayağımıza geldi. Yapılan yolların konforunun yanı sıra, kale gibi duvarlar ile koruma altına alınması memnuniyetimizi artırıyor. Tüm bu çalışmalardan dolayı, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dediler. - ORDU

Ordu'da yollara kale gibi koruma
Ordu'da yollara kale gibi koruma
Ordu'da yollara kale gibi koruma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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