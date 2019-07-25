Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı (3)

KAZA ANI KAMERADA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü, 6'sı çocuk 11 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün, önüne aniden çıkan minibüsle çarpışarak sürüklendiği, bu sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen çocukların ise korku ve panik içinde koşarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: DHA