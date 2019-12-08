Ordu'da yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolcu midibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu'ya gelen Samet Y. yönetimindeki 55 BCB 20 plakalı yolcu midibüsü, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Menşure Bay'a (89) çarptı.
Kazada yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.