Ordu'da yolcu bekleme duraklarını hükümlü ve tutuklular yapıyor Ordu'da toplu taşıma duraklarının imalatları hükümlü ve tutuklular tarafından yapılıyor.

Ordu'da toplu taşıma duraklarının imalatları hükümlü ve tutuklular tarafından yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında "Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma" protokolü imzalandı.

Proje kapsamında belediyenin kent genelinde kurulumunu yapacağı bin 500 durağın hükümlüler tarafından yapımına başlandı.

Çalışmaların başlamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesindeki demir atölyesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, güzel bir çalışma ortaya çıkarttıklarını belirterek, "Burada estetik ve sağlam ürünler ortaya çıkmış durumda. Burası bir atölye değil, adeta fabrika gibi üretim yapan bir yer. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece yolcu bekleme duraklarını değil, burada üretilen diğer ürünleri de devreye alacağız." dedi.

"Çalışan tutuklu ve hükümlülerin sigortaları yapılıyor"

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş da modern Ceza İnfaz Hukuku'nun temel ve en önemli amacının, suç işleyen kişileri, buna neden olan davranışlarını ortadan kaldırarak topluma yeniden kazandırmak olduğunu söyledi.

Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğüne bağlı olarak unlu mamuller, inşaat, tekstil, mobilya ve ağaç işleri ile metal atölyesinin de içinde bulunduğu 13 farklı iş kolunda tutuklu ve hükümlülerin çalıştırıldığını ifade eden Aktaş, "İş yurdu faaliyetleri kapsamında çalışan hükümlülerden iaşe bedeli alınmamakla birlikte çalışma ücretleri ve üretilen ürünlerin satışından elde edilen kar payından da hükümlülerin hesabına para yatırılmakta ve iş yurdu faaliyeti kapsamında çalışan hükümlü ve tutukluların sigortaları da yaptırılmaktadır. Atölyede üretimine başlanılan yolcu bekleme duraklarını en kısa zamanda üretip Ordu halkının hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA