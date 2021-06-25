Ordu'da YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

Ordu'da hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullar dezenfekte edildi.

Ordu'da hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullar dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin sağlıklı ortamda sınava girmeleri için okulların Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği belirtildi.

Ekiplerin, öğrenci ve gözetmelerin güvenli bir ortamda bulunmaları için Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinde ortaöğretim okullarında, Ordu Üniversitesindeki fakülte ve meslek yüksekokulu binalarında, Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu sınav salonunda temas edilebilir her alanda dezenfekte işlemi uyguladıkları vurgulandı.

Öte yandan, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından üç ilçede sınava girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için toplu ulaşımda gereken düzenlemenin yapıldığı, gerek duyulması halinde mevcut seferlere ek seferlerin de konulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli