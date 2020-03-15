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Ordu'da Yılın En'leri

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Yılın En'leri' anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

15.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:09
Ordu'da Yılın En'leri

Ordu'da haftalık yayın yapan Haberci Gazetesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Yılın En'leri' anketinde seçilen kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.


Ordu Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen geceye sivil toplum kuruluş temsilcileri, özel ve kamu kurumu yöneticileri katıldı. Ödül töreninde konuşan Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, 16 yıldır sürdürdükleri 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların Ordu'nun sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda Ordu'ya hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz 15 yıldır Ordu'nun kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.


Usta öğretici Özcan Özdemir öncülüğünde Eda Gümüş, Nazlı Şenol, Yasemin Şimşit, Gözde Aşçı Özmen ve Zeynep Tiryaki'nin halk oyunlarıyla renk kattığı gecede 'Yılın Belediye Başkanı' ödülünü Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, 'Yılın Özel Hizmet Ödülü'nü Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan aldı. Gecede şu isimler ödül aldı:


Onur ödülleri: Nevzat Acu, Hamdi Işık, Mahmut Küçük, Sait Türkeli,


Yılın Siyasetcisi: Halit Tomakin (AK Parti Ordu İl Başkanı)


Yılın Belediye Başkanı: Yener Kaya (Kabadüz Belediye Başkanı)


Yılın Özel Hizmet Ödülü: Mustafa Tandoğan (Perşembe Belediye Başkanı)


Yılın Meclis Üyesi: Ahmet Hülür (Altınordu Belediyesi Meclis Üyesi)


Yılın Özel Hizmet Ödülü: Atakan Akça (Ordu Ziraat Odası Başkanı)


Yılın Özel Hizmet Ödülü: Cem Şenocak(İşadamı)


Yılın doktorları: Yrd.Doç.Dr.Tuncay Erden (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı), Uzm. Dr. Serkan Akbay (Göğüs Hastalıkları Uzmanı), Uzm. Dr. TahsinKaya (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı), Opr.Dr.Mehmet Akif Aksoy,(KBB Uzmanı)


Yılın işletmesi: TERA Giyim


Yılın Maden İşletmesi: Ünye Maden


Yılın iş kadını: FatmaYümlü


Yılın İş Adamı: Müslüm Erbaş


Yılın Firması: Seral Mermer Mobilya ve Dekorasyon İnşaat


Yılın Meslek Kuruluşu: FatsaTicaretve Sanayi Odası,


Yılın Sivil Toplum Örgütü: Ulubey Ziraat Odası


Yılın Eğitim Kurumları: Seçkin Bilim Koleji, Kumru Milli Eğitim Müdürlüğü, Akkuş Fatih Ortaokulu


Yılın Genç İş adamı ve Genç Siyasetcisi: BarışCandan,


Yılın Orman İşletmesi: Akkuş Orman işletmesi,


Özel Hizmet Ödülü Mustafa demir (Sevgi Hastanesi Satın Alma Müdürü),


Yılın Genç Girimşimcisi: Uğur Ekiz


Yılın Sivil Toplum Örgütü: Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi Başkanı


Yılın Yöneticisi: İdris Altunel


Yılın Eğitimcileri: FundaSağesen, Hasbi Tut


Yılın Otomotiv Sektörü: Bayram Otomotiv


Yılın İşkadını: Ayşe Şahin,Sevil Şahin, BircanYılmaz


Yılın inşaat Şirketi: Torunlarİnşaat


Yılın İşadamı ve Firması: Olgun Sönmez (Gürsan İnşaat),


Yılın Süt Üreticileri Birliği: Aybastı Süt Üreticileri Birliği,


Yılın Ustası: VeyselKorkmaz


Yılın Turizm Şirketi: Gezelim Turizm-Evren Ersoy,


Yılın Sendikası: Sağlık-Sen Ordu Şubesi


Yılın Sağlık Kuruluşu: AdaOnkolojiÖzel SağlıkHizmetleri,


Yılın Şirketi: Coşkan Group


Yılın İşadamı: Ümit Malkoçoğlu


Yılın Çiçekcilik ve Organizasyon Firması: OrçimÇiçekcilik


Yılın Halk Oyunları: Usta Öğreticisi Özcan Özdemir


Yılın Sigorta Şirketi: Ordu Tiryaki Sigorta- Cantürk Tiryaki,


Yılın Simitçisi: Onur Gürsu


Yılın Muhtarlar Derneği: İkizce Muhtarlar Derneği Başkan - ORDU

Kaynak: İHA

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