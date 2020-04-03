Ordu'da yıldırım isabet eden kadın öldü, eşi yaralandı Ordu'da yıldırım isabet eden kadın öldü, eşi yaralandı.

Ordu'da yıldırım isabet eden kadın öldü, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi'ndeki bahçede Gülizar ve eşi Mustafa Karakuş'a yıldırım isabet etti.

Yaralanan çift, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen Gülizar Karakuş, hayatını kaybetti.

İki büyükbaş hayvanın da telef olduğu olayda yaralanan Mustafa Karakuş'un tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA