Ordu'da yıldırım isabet eden kadın kurtarılamadı ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Gülizar Karakuş (55), kaldırıldığı Aile Sağlığı Merkezi'nde hayatını kaybetti.

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Gülizar Karakuş (55), kaldırıldığı Aile Sağlığı Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çatalpınar ilçesi Keçili mahallesinde meydana geldi. Sağanak sonrası düşen yıldırım bahçede bulunan Gülizar Karakuş ve büyükbaş hayvanlarına isabet etti. Yere yığılan kadını fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, kaldırıldığı Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

- Kovan

Kaynak: DHA