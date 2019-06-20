Ordu'da 'Yeşil Yol'un en zorlu etabı bitti

Karadeniz'in yaylalarını birbirine bağlayacak olan "Yeşil Yol Projesi"nde çalışmalar sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Projenin Ordu sınırları içerisinde başlama kapısı ve en zorlu etabı olan Akkuş Dağ Yolu bölgesinde, 9 kilometrelik kısmı beton yolla buluşturduk" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirleriyle üst kottan bağlayarak, turistlerin doğa içerisinde ulaşım sağlaması hedeflenen "Yeşil Yol Projesi"nde çalışmalar devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda yer alan yol ağında çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akkuş ilçesi Dağ Yolu mevki'inde 9 kilometrelik güzergahı beton yolla buluşturdu.

Başkan Güler: "En zorlu etabı geçtik"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, projenin Ordu etabında çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, 'Yeşil Yol' projesinin Ordu ve Karadeniz bölgesinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Güler, "2013 yılında ilk kazması vurulan, Samsun'dan başlayıp, Sarp Sınır kapısına kadar devam eden 2 bin 600 kilometrelik yeşil yol projesinin 235 kilometrelik kısmı Ordu sınırları içerisinden geçiyor. Ordu Büyükşehir Belediyemizin 125 kilometrelik yol ağında bulunan noktalarda ise çalışmalarımız sürüyor. İklim şartlarının çok sert olduğu Akkuş Dağyolu mevki'inde yer alan 10 km'lik güzergahın, 9 kilometrelik kısmını beton yolla buluşturduk. 1 kilometrelik kısımda ise çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

"9 ilin yaylalarını bağlayacak"

"Yeşil Yol"un Karadeniz'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacağını belirten Başkan Güler,""Yeşil Yol Projesi" Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını birbirine bağlıyor. Yeşil Yol'u kullanan turistlerin, Samsun'dan başlayıp Sarp Sınır Kapısı'na kadar doğaya dokunarak, doğayı izleyerek turizm faaliyetine katılması üzerine planlanmış bir çalışma. 2 bin 600 kilometrelik güzergahın Ordu sınırları içerisindeki sorumluluk alanlarımızda ekiplerimiz özverili ve gayretli bir çalışma yürütüyor" şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, geçtiğimiz günlerde yaptığı girişimlerle, DOKAP tarafından bu yıl 384 bin TL ödenek ayrılan yol için 2 milyon lira ek ödenek daha çıkarılmasını sağlamıştı. - ORDU

Kaynak: İHA