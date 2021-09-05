Ordu'da yerli hamsi tezgahlarda
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Ordu'da yerli hamsi tezgahlarda

Ordu'da yerli hamsi tezgahlarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da avlanan yerli hamsi, kilogramı 20 liradan tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Ordu'da avlanan yerli hamsi, kilogramı 20 liradan tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde sona eren avlanma yasağı sonrası Karadenizli balıkçılar, istavrit balığı ile sezonu açtı. Bu yıl bol miktarda avlanan istavrit balığı, ilk etapta balıkçıların yüzünü güldürürken, balıkçıların ağlarına beklendiği kadar palamut takılmadı. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen kendisini gösteren hamsi de tezgahlardaki yerini alırken, fiyatı ise 20 TL olarak belirlendi.

Ordulu Balıkçı Aydın Ceylan, iki gündür hamsinin ağlara takıldığını belirterek, "Hamsi sezonunun tam olarak açılmasına biraz daha var ancak şimdiden hamsi gelmeye başladı. Şuan hamsi 20 liradan satılıyor. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen hamsinin boyutu ve kendisi güzel. Vatandaşlar hem diğer balıklara hem de hamsiye talep gösteriyor" dedi.

Öte yandan tezgahlarda, kaya mezgit 30, istavrit 15, barbun 30, tirsi 30 ve levreğin kilosu ise 60 liradan satılıyor. - ORDU

Ordu'da yerli hamsi tezgahlarda
Ordu'da yerli hamsi tezgahlarda
Ordu'da yerli hamsi tezgahlarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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