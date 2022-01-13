Ordu'da yenilenen dolmuş durakları servis bekleyen öğrencileri mutlu etti

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere ve mahallelere yeni dolmuş duraklarının kurulumu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile imzalanan "Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma" protokolü kapsamında yürütülen proje ile hükümlüler tarafından üretilen modern durakların kurulumunun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ordu'nun 19 ilçesinde ilçe merkezleri ve birçok kırsal mahallede kurulumu yapılan durakların her yaştan vatandaşın beğenisini kazandığı aktarıldı.

"Daha önceleri yağmurlu ve karlı havalarda yağış altında okula gitmek için servis bekleyen çocukların yüzleri yeni duraklarla gülüyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulumu yapılan modern duraklar sayesinde çocuklar, yağmur ve kar yağışından etkilenmeden servis saatlerini bekliyor. Derme çatma duraklarda servis beklemeye son veren Büyükşehir Belediyesinin bu çalışmasıyla çocukların mutlulukları yüzlerine yansıyor. Proje kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede şu ana kadar 1120 durağın kurulumu tamamlanırken planlanan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda kurulumlar ise aralıksız devam ediyor."

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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