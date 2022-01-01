Ordu'da yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da 2022 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Altınordu ilçesinde yaşayan iki aile, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılın ilk saatlerinde 10 dakika arayla bebeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ersin (27) ve Eda Nur Aynur (22) çifti, Masal Duru adını verdikleri ilk bebekleriyle buluştu. Murat (32) ve Tuğçe Erol (28) çifti ise ikinci çocukları olan Yaşar Aras'ı kucaklarına aldı.

Anne Eda Nur Aynur, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir duygu yaşadığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tuğçe Erol da isteyen herkesin çocuklarının olmasını temenni ederek, "İnşallah hayırlı bir evlat olur. Çok güzel bir mutluluk. Çok şükür sağ salim kucağımıza aldık." dedi.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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