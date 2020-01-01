Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine "Ceren" ismi verildi
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Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine "Ceren" ismi verildi

Ziyaretten detaylar Ordu Valisi Seddar Yavuz da yılbaşı gecesi görev yapan polis, jandarma, sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

01.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:08
Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine

Ziyaretten detaylar Valisi Seddar Yavuz da yılbaşı gecesi görev yapan , , sağlık çalışanları ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Vali Yavuz daha sonra 2020 yılının ilk dakikalarında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret ederek, yeni doğum yapan anneleri tebrik etti. Vali Yavuz, yeni yılın ilk bebeği olan ve "Ceren" ismi verilen bebeği de kucağına alarak, Emine-Aşkın Özdemir çiftini de kutladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine "Ceren" ismi verildi
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