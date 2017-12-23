Ordu'da Yeni Güzergahlar Ulaşımı Rahatlatacak

Ordu'da, kentin trafik yükünü hafifletmek amacıyla asfaltlama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, konforlu ulaşım sağlanması için asfalt ve altyapı çalışmalarının yapıldığını belirtti.



Bucak Mahallesi ile Ulubey yolu ve çevre yolu bölgesini birbirine bağlayacak olan güzergah üzerindeki Polatlı Şehitleri Caddesi, Şahincili Caddesi ve 80. Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı imalatlarını tamamlayarak asfalt çalışmalarına başladıklarını aktaran Yılmaz, altyapıda elektrik, içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve elektronik haberleşme gibi birçok çalışmanın tamamlandığını kaydetti.



Yol güzergahı boyunca araçların ulaşımını daha konforlu hale getirmek amacıyla imar planı doğrultusunda yol genişletme çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Şahincili Caddesi ve 80. Yıl Cumhuriyet Caddesi'nde altyapısı tamamlanan kısımlarda 2 kilometre sıcak asfalt yol yapımı gerçekleştirdik. Polatlı Şehitleri Caddesi'nde halen yağmur suyu hattı yapım çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, yeni güzergahla birlikte Ulubey yönünden gelen araçların, artık şehir trafiğine girmeden Polatlı Şehitleri Caddesi üzerinden Bucak Mahallesi yol güzergahını kullanarak kent merkezine daha kısa sürede ulaşacağını bildirdi.



Vatandaşların, yeni güzergahla birlikte bundan sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne hızlı bir şekilde ulaşım sağlayacağına dikkati çeken Yılmaz, "Özellikle Çakalçıkmaz kavşağında gerçekleştirilen yeni kavşak düzenlemesi, trafik yoğunluğunda önemli bir etki yaratmıştı. Benzer çalışmayı Sivil Savunma kavşağında da hayata geçiriyoruz. Polatlı Şehitleri Caddesi'nin devreye girmesinin ardından ise bu kavşaklarımızdaki araç yoğunluğu daha da azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.