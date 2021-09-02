Ordu'da yeni eğitim öğretim yılı için alınan önlemler ve yapılan hazırlıklar görüşüldü
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Ordu'da yeni eğitim öğretim yılı için alınan önlemler ve yapılan hazırlıklar görüşüldü

Ordu'da yeni eğitim öğretim yılı için alınan önlemler ve yapılan hazırlıklar görüşüldü
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kamu ve özel eğitim öğretim kurumlarında alınacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri görüşüldü.

Ordu'da, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kamu ve özel eğitim öğretim kurumlarında alınacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri görüşüldü.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun, Kovid-19 tedbirleri ile eğitim camiasının aşı oranı, yürütülecek çalışmalar ve alınacak önlemlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Yapılan ortak açıklamada ise yeni eğitim öğretim yılının, öncelikle öğrencilere, velilere ve tüm eğitim camiası ile paydaş diğer kurum ve kuruluşlara hayırlı uğurlu olması dilendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime mecburen ara verildiği, alınan tedbirler ve devlet tarafından sunulan ücretsiz aşı imkanı ile vatandaşların aşılandığı aktarılan açıklamada, Ordu'da yüzde 85 aşılama oranıyla toplumsal bağışıklığının belirli bir seviyeye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, eğitim camiasının da yüzde 80 civarında bir aşılama oranına sahip olduğu ve bu oranın gün geçtikçe arttığı vurgulanarak, sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan tüm vatandaşlar gibi eğitim camiasının tüm paydaşlarının da bir an önce aşılarını yaptırmasının önemine değinildi.

Ülke genelinde 6 Eylül Pazartesi başlayacak eğitim öğretim yılının, Ordu'da da kesintisiz devam edebilmesi için gerekli tüm sağlık tedbirlerinin alındığına işaret edilen açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar okullara maske takarak gelecektir. İl genelinde tüm okullara maske, el antiseptiği ve yüzey temizleyici ürünleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtılarak öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların okullarda bulunduğu süre içerisinde yeniden maskeye ihtiyaç duymaları durumunda ücretsiz maske desteği verilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 6 Eylül öncesinde öğretmenlere yönelik yeni eğitim öğretim yılı mesleki çalışma sürecinde, öğrenci ve öğretmenlerin korunması ve süreçlerin çok dikkatli şekilde yürütülmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığınca çok kapsamlı eğitim seminerleri düzenlendiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde eğitim öğretim sürecinin tüm okullarda sağlıklı ve kesintisiz yürütülebilmesi amacıyla vaka ve temaslılara yönelik süreçlerin takip edilebildiği elektronik takip sistemi geliştirildiği, okulları mümkün olduğu kadar izole tutmak için ziyaretçi kısıtlaması getirileceği aktarıldı.

Açıklamada, yüz yüze eğitimin kesintisiz devam etmesi için iş birliği içinde çalışılmaya devam edileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile mücadelede elimizdeki en etkili ve güçlü silah aşıdır. Salgının alınan tedbirlerle kontrolünün yanında, sürecin etkin ve hızlı aşılama ile sonlandırabileceği tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize aşı zorunluluğu getirilmemiştir ama her durumda topluma rehber, önder ve örnek olan öğretmenlerimizi hem kendi sağlıkları hem öğrencilerin sağlığı hem de tüm toplumun salgınla mücadelesine destek kapsamında aşı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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