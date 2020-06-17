Ordu'da yengesinin kafasına baltayla vuran kişi gözaltına alındı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, yengesini kafasına baltayla vurarak yaraladığı öne sürülen kişi yakalandı.
17.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:38
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, yengesini kafasına baltayla vurarak yaraladığı öne sürülen kişi yakalandı.
Kale Mahallesi'nde M.T (70), arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyinin eşi S.T. (66) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, baltayla yengesi S.T'nin kafasına vurdu.
Yaralanan S.T, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
M.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA