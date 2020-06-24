Ordu'da yelken ve kano tesisi açılacak
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Ordu'da yelken ve kano tesisi açılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Yelken ve Kano Tesisi Eğitim Projesi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Ordu'da yelken ve kano tesisi açılacak
24.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:45

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Yelken ve Kano Tesisi Eğitim Projesi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, daha önce yaptığı açıklamalarda denizi, gölleri, menderesleri ve eşsiz kanyonları ile Ordu'nun kano ve yelken sporu için ideal ortamlara sahip olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Açıklamada, Güler'in, hem Altınordu ilçesi Akyazı mevkisinde hem de Gülyalı ilçesi Ordu-Giresun Havalimanı'nın yanında bulunan alanda hazırlattığı projelerin hayata geçirilmesi talimatını verdiği belirtildi.

İlk etapta Akyazı mevkisindeki Yelken ve Kano Eğitimi Projesi'nin tamamlandığı aktarılan açıklamada, buranın tanıtım ve açılış programının 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'de düzenlenecek törenle yapılacağı kaydedildi.

Güler, açılış programına tüm Orduluları davet ederek, Ordulu sporcular sayesinde yelken ve kano sporlarında Ordu'nun adını bütün dünyaya duyuracaklarını vurguladı.

Yelken ve kano federasyonları ile görüşmelerinin ve iş birliklerinin devam ettiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tesisleşmeyi gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı yürüttüğümüz projelerle oluşturuyoruz. Müthiş bir coğrafyamız var. İlimizin coğrafi yapısı bu sporların yapılması için çok uygun. Çocukların ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunarak sağlıklı nesillerin yetişmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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