Ordu'da yelken ve kano sporcuları antrenmanlarını sürdürüyor
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Ordu'da yelken ve kano sporcuları antrenmanlarını sürdürüyor

28.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:12
Ordu'da yelken ve kano sporcuları antrenmanlarını sürdürüyor

Ordu'da 38 yelken ve kano sporcusu denizde antrenmanlarına devam ediyor.

Ordu'da 38 yelken ve kano sporcusu denizde antrenmanlarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte deniz sporlarının geliştirilmesini sağlamak, genç ve çocukların deniz sporlarına ilgisini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hayata geçirdiği Yelken ve Kano Kulübünün, antrenmanlarla sporcularını yetiştirdiği belirtildi.

Kulübe kayıtlı 38 sporcunun, Ünye ve Perşembe ilçesi sahilinde eğitmenler eşliğinde antrenman gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların da ilgi gösterdiği antrenmanda sporcuların adeta izleyenlere görsel şölen yaşattığı vurgulandı.

Antrenmanlara katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Başkan Güler'in başlattığı "Ordu'nun Yeni Barbaroslarını Yetiştirme" projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Atik, Ordulu gençler ve çocukların artık denizlerde kano, yelken ve optimus sporlarında çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Kano ve yelken sporcularımız eğitmenler eşliğinde bugün Ünye ve Perşembe ilçelerimizde antrenmanlarını gerçekleştirdi. Belirli bir kesime ait olduğu düşünülen sporları Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle artık halkımıza, gençlerimiz ve çocuklarımıza da imkan sağlayabilecek bir noktaya getirdik. İnşallah bu spora ilgi günden güne artarak devam edecek. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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